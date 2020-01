Juventus, Fabregas bacchetta Sarri: «Muore con le sue tattiche» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il commento di Cesc Fabregas, ex centrocampista del Chelsea, sul suo ex tecnico Maurizio Sarri, ora alla guida della Juventus Cesc Fabregas nel corso di questo pomeriggio ha risposto alle domande poste dai propri fan su Twitter. Ecco il punto di vista dello spagnolo su Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Chelsea ed ora è seduto sulla panchina della Juventus. «Ha le sue tattiche e Muore con loro. Non è molto flessibile diciamo, ma è un buon uomo con un buon cuore», ha ammesso il centrocampista iberico. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Fabregas avvisa la Juventus: 'Sarri poco flessibile' ???? E su Conte ammette: 'L'allenatore più duro con cui abbia… - Bosetti88 : RT @giampdisan: Oggi in tendenza #Fabregas ma il 100% riporta la traduzione sbagliata, giornalisti (?) compresi. Non voleva dire che Sarri… - G_Agozzino : RT @giampdisan: Oggi in tendenza #Fabregas ma il 100% riporta la traduzione sbagliata, giornalisti (?) compresi. Non voleva dire che Sarri… -