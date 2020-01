Juventus, dirigenti dello United allo Stadium: occhi sui gioielli bianconeri (Di martedì 7 gennaio 2020) Juventus – Curiosità davvero interessante riguardante il calciomercato. Durante Juve Cagliari 4-0, partita giocata ieri pomeriggio alle ore 15:00 all’Allianz Stadium, erano presenti alcuni dirigenti ed emissari di mercato del Manchester United. dirigenti che erano arrivati dall’Inghilterra per visionare da vicino tre giocatori dei bianconeri che sono tutti scesi in campo tra le fila di Maurizio Sarri. I nomi in questione sono tre. Juventus, dirigenti dello United a caccia di bianconeri Il primo è Mehri Demiral, difensore centrale classe 1998 ex Sassuolo che è letteralmente esploso in queste partite. Esploso a tal punto da scalzare un pezzo da novanta come De Ligt.Il secondo nome è Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 schierato ancora una volta titolare tra le fila dei bianconeri ed autore di una buona prova che segnala il fatto che il ragazzo è davvero in crescita. ... Leggi la notizia su juvedipendenza

