Juve, un nuovo primato per Cristiano Ronaldo: eguagliato Sanchez (Di martedì 7 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo come Alexis Sanchez: sono gli unici due ad aver segnato una tripletta in Liga, Premier League e Serie A Cristiano Ronaldo scrive un nuovo primato, questa volta su scala internazionale. Grazie alla tripletta realizzata ieri contro il Cagliari, la prima in campionato con la maglia della Juventus, il fuoriclasse portoghese ha infatti eguagliato Alexis Sanchez. L’attaccante cileno dell’Inter e CR7 sono gli unici due calciatori ad aver segnato una tripletta in Liga, in Premier League ed in Serie A. Un ristrettissimo novero di cui, da ieri, fa parte anche il lusitano. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : Pogba e l’infortunio pro Juve: tutto pronto per il nuovo assalto. L’ Everton su Rabiot, pronta offerta da 25 milion… - forumJuventus : Kulusevski: 'Impossibile dire no alla Juve, ho accettato senza neanche pensarci. Mi piace il gioco di Sarri, quando… - forumJuventus : ?? Visite, firma e intervista di rito ?? Il primo giorno di Kulusevski alla Juve ?? -