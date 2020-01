Jude Law: “Dicono che sono attraente, anche senza capelli. Sorrentino? Ho piena fiducia in lui” (Di martedì 7 gennaio 2020) Jude Law è uno degli attori più amati di Hollywood, incoronato sex symbol non appena è comparso per la prima volta sul grande schermo, con quei grandi e languidi occhi verdi, il sorriso accattivante e i capelli di quel biondo scuro che, come capita a molti inglesi, quasi sfocia nel ramato. Lo abbiamo visto nei ruoli più disparati, lo abbiamo amato per i suoi mille volti e non abbiamo mai smesso di constatare che il titolo di sex symbol gli si addicesse ogni anno di più, eppure anche i divi di Hollywood sono soggetti ad invecchiare. In un’intervista rilasciata al settimanale Io Donna, il 47enne ha dichiarato di aver un buon rapporto con questa fase della sua vita e ha parlato della sua esperienza per il piccolo schermo, diretto da Paolo Sorrentino. Il lavoro con Paolo Sorrentino Strano a dirsi, ma anche i belli sono soggetti al passare del tempo, ci sono i soggetti sui i ... Leggi la notizia su forzazzurri

