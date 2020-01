Johnny Depp a C'è posta per te da Maria De Filippi: sarà l'ospite della prima puntata (Di martedì 7 gennaio 2020) Maria De Filippi tornerà sabato 11 gennaio con la nuova edizione e avrà Johnny Depp come ospite d'eccezione per la prima puntata. Johnny Depp sarà ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te nella prima puntata del 2020, sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5. L'annuncio ufficiale è arrivato dagli account social della trasmissione, che ha condiviso una piccola anteprima video. C'è posta per te si conferma, anno dopo anno, la creatura vincente di Maria De Filippi. Gli spettatori di Canale 5 amano farsi cullare e commuovere dalle storie raccontate, dai desideri realizzati e dalle sorprese, tanto da decretare puntualmente la vittoria delle prime serata e, nel corso del tempo, l'incoronazione della conduttrice come regina del sabato sera ... Leggi la notizia su movieplayer

noveon9 : Unpopular opinion ma io non ci vero niente di che in Johnny Depp - sarcsmsander : questa ci piazza johnny depp e can yaman nella stessa puntata pazza cosa fai - xinyourshadow : RT @deppscute: ragazzi Johnny Depp a c’è la posta per te. Sto piangendo davvero, guardate come brilla e com’è emozionato. -