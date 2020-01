Jebreal, censurata perché la mia diversità fa paura (Di martedì 7 gennaio 2020) "Qualcuno si e' spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un'Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace". Cosi' la giornalista Rula Jebreal, intervistata da Repubblica in merito alla sua esclusione dal Festival di Sanremo. "In Rai c'e' un brutto clima, e gli attacchi sono partiti da persone vicine a Matteo Salvini", dice Jebreal. "Trasmettono un'immagine chiusa, vecchia dell'Italia. Cosa vuol dire essere italiani? Avere tutti la pelle dello stesso colore e le stesse idee? L'Italia che noi sogniamo per i nostri figli e' un paese collegato al resto del mondo. E' un'Italia in cui c'e' posto per Salvini ma anche per Liliana Segre e, se permettete, per Rula Jebreal"."Ho solidarizzato con Giorgia Meloni quando ha subito insulti misogini. Non vorrei che donne prestigiose e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

