Jane Fonda irriconoscibile: senza trucco sembra un’altra [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Jane Fonda, regina del cinema, ha da poco compiuto 82 anni ed è considerata da tutti una donna ancora bellissima! Fisico snello e tonico e un viso fresco, dalla pelle liscia e luminosa. Se pensavate che fosse il risultato di sapienti ritocchini, ora avete la prova che non è così. Con grande ironia la star di Hollywood ha pubblicato sul suo profilo Instagram una FOTO che la ritrae senza trucco. E’ di ritorno da un evento, ancora in abito da sera mentre fa colazione: “Eccomi la mattina dopo. Non sono riuscita a slacciare l’abito e ho dormito vestita. Non ho mai desiderato così tanto un marito come ora”, commenta divertita nel post. Sveliamo la magia del make up Eccola pronta per il red carpet con un rigenerante make up che con una riga nera decisa esalta i suoi profondi occhi azzurri. Il blush struttura e illumina il volto, delineando gli zigomi e ... Leggi la notizia su velvetgossip

