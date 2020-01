Jane Birkin | i ' Diari' segreti La storia con Serge Gainsbourg tra eros | botte e

Jane Birkin - Cotillard - Seydoux : tanti per l’addio a Anna Karina : Amici intimi, colleghi cari e familiari, una cerimonia intima per l'ultimo saluto ad Anna Karina, icona della Nouvelle Vague morta a 79 anni lo scorso 14 dicembre. L'attrice e cantante è stata sepolta a Parigi nella Chapelle de l'Est, nel cimitero del Père-Lachaise. A renderle omaggio c'erano tra gli altri Jane Birkin, Marion Cotillard e Léa Seydoux. Il marito, il regista e produttore Dennis Berry, ha fatto sapere che è morta a causa di una ...