Italia Femminile | sorteggiati gli accoppiamenti dell’Algarve Cup

‘Saranno Campioni’ : Martina La Piana - il futuro della boxe femminile Italiana è nei suoi guantoni : Martina La Piana è in questo momento il talento più fulgido di cui dispone la boxe femminile azzurra, tra le atlete under 20. Classe 2001, nata a Catania, Martina è studentessa al Liceo Sportivo Vaccarini della città etnea. Con un’altezza di 160 cm ed un peso forma di 51 kg, La Piana, la quale combatte nella categoria pesi mosca (48-51 kg), si allena nella palestra Fitbull di Catania sotto gli ordini dei coach Giuseppe Platania e Giovanni ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per gli Europei. L’elenco delle 13 azzurre per Budapest : Il CT Paolo Zizza cambia tre elementi su tredici rispetto alle scelte di Fabio Conti per i Mondiali dello scorso anno e sceglie il Setterosa che andrà all’assalto del trono continentale e, soprattutto, della carta olimpica, agli Europei di Pallanuoto femminile che scatteranno a Budapest, in Ungheria, a partire da domenica 12 gennaio. Per volare a Tokyo le azzurre dovranno vincere la rassegna continentale o raggiungere la finale contro la ...

Biathlon - Italia Femminile verso i Mondiali di Anterselva con il dilemma staffetta. Servono risposte da Gontier e Sanfilippo : La Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon ha potuto godere del fondamentale periodo di riposo di un paio di settimane riempito solamente dall’ennesimo successo dell’esibizione del World Team Challenge, e tutta l’attenzione si sposta ora verso queste fondamentali tre tappe nel mese di gennaio che precederanno i Mondiali di Anterselva. Il primo, duro, mese di competizioni per i professionisti della disciplina è stato superato ed ora è il momento di ...

Basket femminile - le migliori Italiane della 13ª giornata di Serie A1. Milazzo e Barberis trascinano Torino - bene anche Carangelo e Cinili : Tra ieri e oggi è andata in scena la tredicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Vittorie per le prime tre della classe (Schio, Ragusa e Venezia), che allungano così in classifica sulle inseguitrici San Martino di Lupari e Lucca, sorprendentemente sconfitta a domicilio da Palermo. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in evidenza durante questo turno. Due ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : Empoli e Torino - successi d’oro verso Coppa Italia e salvezza nei posticipi della 13a giornata : Atmosfera un po’ inusuale per gli ultimi due incontri della tredicesima giornata della Serie A1 2019-2020, con il lunedì dell’Epifania a sottolinearne la particolarità. La giornata riserva due pronostici ribaltati, quelli di Empoli contro Sesto San Giovanni e di Torino contro Vigarano. Per le toscane arriva la qualificazione in Coppa Italia, a causa della miglior classifica avulsa rispetto a Broni, mentre le piemontesi si allontanano ...

Volley femminile - il problema ricezione per l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’infortunio di Lucia Bosetti mette in difficoltà Mazzanti : Uno dei punti di forza dell’Italia di Davide Mazzanti, nel cammino di grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni, è stata la ricezione. Da una parte Moki De Gennaro a sobbarcarsi metà campo, dall’altra Lucia Bosetti a prendersi una bella fetta del rettangolo di gioco, lasciando a Miriam Sylla o chi per lei una zona difficile da raggiungere con frequenza dalle battitrici avversarie. Percentuali bulgare di positività, palla spesso ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : le possibili convocate dell’Italia. Certezze - ballottaggi e possibili novità : L’Italia vuole essere protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale di Volley femminile si presenterà in Giappone con l’obiettivo di lottare per quella medaglia mai vinta nella storia: in tutti i precedenti tentativi ci si è spinti massimo ai quarti di finale. Le azzurre si sono qualificate alla rassegna a cinque cerchi vincendo il torneo di Catania andato in scena ad agosto, il successo schiacciante contro ...

Basket femminile - le migliori Italiane della 12 giornata di A1. Costanza Verona protagonista contro Venezia - Vigarano trascinata da un tris azzurro : Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane della dodicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un turno di campionato che ha visto Schio essere ancora al comando con una partita e due punti in più rispetto a Ragusa. Due le vittorie sorprendenti quelle di Sesto San Giovanni e Vigarano rispettivamente contro Venezia e Lucca. Chiara Consolini / Giuditta Nicolodi: entrambe protagoniste con 15 punti nella netta ...

