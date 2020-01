Iraq, via da Bagdad per Italia e Germania. La Difesa: «Parziale ridislocazione, ma la missione va avanti» (Di martedì 7 gennaio 2020) Lo Stato Maggiore della Difesa Italiana informa che il quartier generale della Coalizione internazionale che opera in Iraq «al momento sta pianificando una Parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad». La Difesa chiarisce che ciò «non rappresenta un’interruzione della missione e degli impegni presi» dall’Italia con i partner internazionali e che la decisione è stata presa a «livello di colazione internazionale». Stoltenberg: «Addestramento sul campo temporaneamente sospeso» Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha ribadito al premier iracheno Adil Abdul Mahdi che «gli alleati Nato rimangono fortemente impegnati nella missione in Iraq, che sta contribuendo a rafforzare le forze irachene e impedire il ritorno dell’Isis». La discussione fra i due – ha precisato la Nato – si è incentrata sulla «situazione della ... Leggi la notizia su open.online

