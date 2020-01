Iraq, razzi contro le truppe Usa della base Ain al-Asad. I militari italiani di Erbil al sicuro nei bunker (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il dipartimento della Difesa ha confermato che oltre dodici missili hanno colpito la base americana di Ain al-Assad, a ovest di Baghdad, dove sono stazionate le truppe americane. L’Iran ha avviato l’operazione “Soleimani Martire”, riporta la tv iraniana citando le Guardie Rivoluzionarie. Un’altra esplosione è stata invece avvertita a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo le indiscrezioni fornite dalla Cnn nell’attacco sarebbero rimasti colpiti alcuni iracheni. Al momento non si hanno conferme se si tratti solo di feriti o di morti. BREAKING: Iran's Fars news agency says Iran has fired "missiles" at Al Asad Airbase in Iraq https://t.co/BoZW3xdjsD— BNO News (@BNONews) January 7, 2020 Ragip Soylu, giornalista del quotidiano Middle East Eye ha riportato anche di un aereo militare in fiamme nella base di Ain ... Leggi la notizia su open.online

