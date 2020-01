Iraq, militari italiani non si ritirano: “Solo spostamento delle truppe per ragioni di sicurezza” (Di martedì 7 gennaio 2020) Lo comunica il ministero della Difesa, facendo piuttosto riferimento a uno spostamento di un contingente al di fuori di Baghdad per ragioni di sicurezza, in seguito all'aumento delle tensioni causato dall'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Si tratta di una decisione presa dalla coalizione internazionale: "Gli alleati rimangono fortemente impegnati nella missione in Iraq", ha anche assicurato il segretario generale della Nato. Leggi la notizia su fanpage

