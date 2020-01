Iraq, la Germania ritira parte delle truppe (Di martedì 7 gennaio 2020) La conferma del Ministero della Difesa, la Germania ritira parte delle truppe dall’Iraq. Secondo la stampa i militari italiani hanno lasciato la base Usa di Baghdad. Iraq, la Germania ritira parte delle truppe impiegate sullo scenario per l’operazione anti-Isis. Il Ministero della Difesa ha confermato la notizia, rimbalzata nelle ultime ore sui principali media nazionali e internazionali. La Germania ritira parte delle truppe dall’Iraq Dalla Germania fanno sapere che il ritiro di parte delle truppe dall’Iraq inizierà in tempi brevi. La decisione è legata all’escalation di tensione in Medio Oriente. I focolai sono due. Da una parte lo scontro tra l’Iran e gli Usa dopo l’uccisione del Generale Soleimani. Dall’altra parte in Libia continua una guerra senza quartiere, combattuta città per città e via per via. Sul ritiro delle ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : La #Germania ritira parte delle sue truppe dall'Iraq - Corriere : Iraq, la Germania ritira parte delle sue truppe - Corriere : Iraq, la Germania ritira parte delle sue truppe -