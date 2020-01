Iraq, Difesa: no ritiro, ridislocazione

"La pausa delle attività addestrative e l'eventualedei militari italiani dalle zone di operazione irachene rientra nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale e non rappresenta un'interruzione della missione e degli impegni presi con la coalizione".Così il ministero della"Le misure di sicurezza-prosegue- sono decise dalla coalizione internazionale in coordinamento con le nazioni partner Al momento,il quartier generale della coalizione sta pianificando una parzialefuori Baghdad".(Di martedì 7 gennaio 2020)