Iran vs Trump | Terza Guerra Mondiale Allerta Usa per attacchi droni | caos in Iraq

Iran - Pompeo : «Se Teheran farà un’altra cattiva scelta - Trump risponderà in modo serio e deciso» : Durante una conferenza stampa al dipartimento di stato, Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, nella prima occasione di confronto pubblico ufficiale dopo il raid che ha portato all’uccisione del generale Iraniano Soleimani, ha spiegato ai giornalisti le posizioni della Casa Bianca all’interno del contesto della crisi con l’Iran. Teheran, secondo Pompeo, «sta lavorando per minare il processo di pace in Afghanistan, dove ha ...

Un video della tv Iraniana mette in scena l’omicidio di Trump : «Hai iniziato la guerra - noi la finiremo» – Video : Nel giorno in cui il Parlamento iraniano ha dichiarato “il Pentagono un’organizzazione terroristica” come conseguenza dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, deceduto in un raid statunitense lo scorso 3 gennaio, ha iniziato a circolare in rete un Video di minaccia contro Donald Trump. Il Video, della durata di pochi secondi, è stato diffuso su Twitter dall’Istituto di ricerca americano sul Medio Oriente ...

Trump dribbla il Congresso su un possibile attacco all’Iran. La replica della commissione Esteri della Camera : “Non sei un dittatore” : Trump dribbla il Congresso su un possibile attacco all’Iran. La replica: “Non sei un dittatore” È braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i democratici che controllano la Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense riguardo alla crisi con l’Iran dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid americano a Baghdad, in Iraq (qui le ultime notizie). Sin dal ...

Soleimani - la tv Iraniana mette in scena l’omicidio di Donald Trump : “Hey Stati Uniti. Avete cominciato la guerra - noi la finiremo” : Un cecchino mira a Trump mentre il presidente degli Stati Uniti parla al suo pubblico. Partono diversi colpi, il tycoon prova a coprirsi, ma alla fine, colpito da diversi proiettili si accascia a terra. È la simulazione video realizzata da Fars News Agency e diffusa su Twitter dal Memri, Middle East Media Research Institute, che simula l’omicidio di Donald Trump. Le immagini, che hanno fatto in poche ore il giro della rete, sono state ...

Ecco i tesori che l'umanità perderebbe se Trump decidesse di bombardare l'Iran : Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite Twitter che qualora “l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Usa reagiranno rapidamente e in modo assoluto, forse in modo sproporzionato”. Anche se immediatamente ridimensionato dalla Commissione estera del Congresso americano, nelle intenzioni del tycoon newyorkese ci sarebbe anche quella di bombardare i siti culturali iraniani, se ...

Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran : ecco il patrimonio che andrebbe perso : I siti culturali che Trump vuole bombardare in Iran Dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) nel raid condotto dagli Usa il 3 gennaio sull’aeroporto di Baghdad, la crisi tra Stati Uniti e Iran sembra ai suoi massimi storici, e ora Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran. In uno dei suoi tweet relativi alla crisi innescata con l’uccisione del comandante dei Pasdaran, il ...

Iran - quali sono i 24 siti Unesco che Trump minaccia di bombardare. E perché non può farlo : Donald Trump mostra i denti com’è nel suo stile e minaccia di bombardare i siti culturali Unesco dell’Iran, se Teheran si darà alla rappresaglia dopo il raid statunitense che ha ucciso il generale Qasseim Solemani. «A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e anoi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così», ha dichiarato Trump, dopo una giornata passata a minacciare sanzioni per il ...

L’Unesco contro Trump : “Colpire siti culturali in Iran è un crimine di guerra” : Dopo la minaccia di Donald Trump di colpire siti culturali in Iran, sono arrivate le rimostranze dell'Unesco secondo cui bombardare un monumento protetto equivarrebbe a un "crimine di guerra", secondo la convenzione firmata nel 1954 da 175 paesi in tutto il mondo. Immediata la smentita del Pentagono: "Gli USA rispetteranno le leggi dei conflitti armati". Ecco i 24 siti in Iran tutelati dall'Unesco.Continua a leggere

Iran-Usa - Terza Guerra Mondiale/ Trump "no ritiro truppe da Iraq". Ue divisa su tutto : Usa vs Iran, Terza Guerra Mondiale? Trump 'no ritiro truppe dall'Iraq': Ministro Zarif 'Stati Uniti non ci danno visto per l'Onu'. Ue divisa su tutto

La Camera contro Trump sull’Iran : La speaker della Camera, l’esponente del partito democratico Nancy Pelosi, ha fatto sapere che i democratici presenteranno una risoluzione per limitare i poteri decisionali del presidente Donald Trump riguardo alle questioni legate all’Iran. Dopo l’avvio e la votazione a favore della procedura di impeachment, la Camera a guida democratica è decisa più che mai a contrastare il potere decisionale del presidente, appellandosi ...

Iran - il Pentagono smentisce Trump : “Bombe su siti culturali? Rispetteremo leggi”. Germania ritira parte delle truppe dall’Iraq : La Germania ha annunciato che ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell’ambito della della coalizione anti Isis. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, a cinque giorni all’uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante del Qods Iraniano, il generale Qassem Soleimani. Circa 30 soldati, attualmente di stanza a Baghdad e Taji, saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait, ha detto un portavoce del ministero della Difesa ...

Quel fiume di dollari a Trump per favorire la guerra all’Iran : “Arrivederci moderato Donald Trump. Ciao Donald Trump, neocon”, scriveva all’indomani dello strike che ha ucciso il generale Qassem Soleimani in Iraq la rivista americana The National Interest, evidenziando il cambio di passo di un presidente presentatosi “isolazionista” ma che è più corretto definire “jacksoniano” – in riferimento alla politica estera del settimo Presidente degli Stati Uniti, ...

Iran minaccia : «Non basta morte di Trump per vendicare Soleimani». E Conte chiama l’Iraq : Fra il presidente Usa e Teheran è guerra (per ora) di annunci. Giuseppe Conte, escluso dal vertice dei grandi sulla nuova, pesantissima crisimediorientale, ha provato a rientrare in gioco chiamando il presidente iracheno Saliq per esprimere la preoccupazione e il conseguente sforzo europeo volto ad esercitare la massima pressione diplomatica

