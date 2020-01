Iran, ripresa la sepoltura di Soleimani a Kerman dopo lo stop per la morte di almeno 50 persone (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono riprese dopo alcune ore di stop le operazioni di sepoltura del generale Qasem Soleimani, dopo il fuggi fuggi generale a Kerman che ha portato alla morte di almeno 50 persone nella calca e al ferimento di altre 200 persone. Una tragedia che ha costretto le autorità a sospendere per motivi di sicurezza. A riportarlo sono l’agenzia di stampa Isna e Al Arabiya su Twitter. Migliaia di persone erano scese in strada nella città natale di Soleimani per accogliere la salma del generale rimasto ucciso in un raid condotto dagli Stati Uniti. La processione però è stata interrotta da un fuggi fuggi, forse provocato da un falso allarme kamikaze. The burial of the Iranian military commander Qassem #Soleimani, who was killed in a US drone strike, has been postponed due to a stampede in his hometown that left dozens of people dead, ISNA news agency reports. https://t.co/RWn3LMefoa ... Leggi la notizia su open.online

