Iran, la ressa nella città natale di Soleimani provoca 35 morti (Di martedì 7 gennaio 2020) In Iran una ressa nella città natale del generale Soleimani ha provocato la morte di almeno 35 persone. Altri problemi in Iran dopo la morte del generale Soleimani per mano degli Stati Uniti d’America. Dopo i funerali, tenutisi ieri, stamane era arrivata la salma a Kerman, città natale dell’uomo facente parte della zona sudoccidentale del … L'articolo Iran, la ressa nella città natale di Soleimani provoca 35 morti proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Agenzia_Ansa : #Iran, ressa alla #sepoltura di #Soleimani, almeno 35 morti #ANSA - Galatone : opocaj: Iran, Ressa nella città natale di Soleimani, almeno 35 morti - tarasovadina10 : RT @Corriere: Iran, ressa ai funerali di Soleimani a Kerman: almeno 35 morti -