Iran, gli Usa temono attacchi iraniani con i droni. Baghdad, truppe italiane «ridislocate» (Di martedì 7 gennaio 2020) L'ultimo saluto dell'Iran a Qassem Soleimani si trasforma in una strage. Almeno 56 persone sono rimaste uccise e altre 213 ferite nella calca della cerimonia di sepoltura organizzata nella... Leggi la notizia su ilmessaggero

FiorellaMannoia : Questo è il funerale di Suleimani a Ahvaz, Iran. Trump non ha idea di ció che ha fatto. ( e nemmeno gli idioti che… - NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… - NicolaPorro : Molto benpensanti si sono scandalizzati per le minacce di Donald #Trump ai simboli culturali dell’#Iran... Gli stes… -