Iran, Germania ritira parte delle truppe dall’Iraq. Militari italiani spostati da Baghdad. Trump: “Non colpiremo siti culturali” (Di martedì 7 gennaio 2020) Le forze della coalizione occidentale in Iraq si riposizionano. A quattro giorni dall’uccisione del generale delle Forze Quds Iraniane, Qassem Soleimani, con un raid americano, la Nato ha predisposto un ritiro “temporaneo” del proprio personale dall’Iraq per motivi di sicurezza. Mentre la Francia ha annunciato che non autorizzerà alcun trasferimento di Militari, la Germania ritirerà alcune delle sue truppe schierate nel Paese. L’Italia ha deciso di mantenere i propri uomini, spostando quelli di stanza a Baghdad, mentre Canada e Croazia li trasferIranno dall’Iraq al Kuwait. Intanto, in un briefing con la stampa, il segretario della Difesa americano, Mark Esper, ha dichiarato che l’azione Usa è stata autorizzata perché il generale Soleimani “stava preparando un attacco da eseguire nel giro di giorni più che di settimane”. E Donald ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

