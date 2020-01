Iran, come al solito il problema è il petrolio. E l’Italia in caso di guerra rischia grosso (Di martedì 7 gennaio 2020) come al solito, il problema è il petrolio. A prima vista non sembrerebbe che ci siano grossi rischi per l’Italia: non stiamo importando petrolio dall’Iran e, nonostante tutto il rumore degli ultimi giorni, il prezzo del petrolio rimane per ora entro limiti sopportabili, non oltre i 70 dollari al barile. Però, ovviamente, non è solo questione dell’Iran. Nell’ipotesi peggiore, se scoppia una guerra in Medio Oriente entrano di mezzo alcuni dei principali fornitori di petrolio mondiali, incluso Iraq e Arabia Saudita. Se poi ci si ricorda che l’Iran è in grado di bloccare lo stretto di Hormuz al trasporto navale, allora è tutto il sistema che va in crisi: dallo stretto passa oltre il 20% di tutta la produzione mondiale di petrolio. come minimo, ritorniamo sopra 100 dollari al barile, come era successo nel 2008. E questo fa enormi danni a un’economia che dipende dal petrolio, come quella ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

andreapurgatori : L'#Iran si ritira dagli accordi sul nucleare, fatti da #Obama e stracciati da #Trump. E' ciò che aspettava #Israele… - ricpuglisi : Secondo te @luigidimaio è ADEGUATO come ministro degli esteri? #Iran #Sirte #Sulejmani #Libia - riotta : Missione Europea per l'Iran? Darsi una politica estera comune. Per la Libia? Come sopra. -