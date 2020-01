Investe e uccide un marocchino. "Aveva rubato il cellulare al figlio" (Di martedì 7 gennaio 2020) Redazione Un 43enne in cella per omicidio volontario: «Sono pentito» È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi l'uomo di 43 anni che due sere fa ha investito e ucciso un ragazzo marocchino di 24 anni ad Imola. Secondo quanto ricostruito l'investitore già nei giorni scorsi Aveva avuto una discussione con la vittima per via del furto subito, a fine anno, dal figlio di un telefono cellulare. L'altroieri sera l'epilogo con il giovane che mentre era a piedi è stato investito e ucciso dall'auto guidata dal 43enne, che poco dopo si è presentato in commissariato di Polizia e ha raccontato quanto accaduto. Il responsabile dell'omicidio, V.I., è di origini campane ma risiede a Imola. Con la sua Jeep ha travolto M.A.E.F, 24enne marocchino, dopo averlo cercato in giro per Imola e infine trovato e investito in via Mameli, piccola strada del centro ... Leggi la notizia su ilgiornale

