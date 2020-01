Inter, aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con l’Atalanta (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la vittoria sul Napoli, San Siro è pronto ad ospitare la prima gara in casa dell’Inter nel 2020. Sabato 11 gennaio alle 20.45 i nerazzurri sfideranno al Meazza l’Atalanta: sono già quasi 65mila gli Interisti che sosterrano Lukaku e compagni nell’ultima giornata del girone d’andata. Ancora una volta in questo inizio di stagione, il … L'articolo Inter, aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con l’Atalanta Leggi la notizia su calcioefinanza

