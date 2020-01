Influenza, i medici: “Impennata di casi nella prima settimana del 2020” (Di martedì 7 gennaio 2020) Impennata dei casi di Influenza nella prima settimana del nuovo anno: negli studi dei medici di famiglia si è registrato, infatti, un aumento almeno del 20% dei pazienti colpiti dai virus Influenzali rispetto alle settimane antecedenti. A rilevarlo è il segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti. “Stiamo entrando nella fase di picco dell’Influenza stagionale e tra Capodanno e l’Epifania abbiamo registrato un incremento dei casi. Dall’inizio di gennaio – afferma Scotti – abbiamo avuto almeno un 20% in piu’ di persone colpite, e questo si e’ rilevato in generale su tutto il territorio nazionale”. Nel periodo delle feste natalizie dunque, con le scuole chiuse, “si e’ determinata essenzialmente una contaminazione di tipo intrafamiliare ma ora, con la riapertura degli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

