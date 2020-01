Influenza, a Milano picco di accessi al pronto soccorso: “C’è ancora tempo per vaccinarsi” (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli ospedali milanesi hanno registrato un picco di accessi al pronto soccorso per casi di Influenza nel periodo delle festività. Colpa dell'ondata stagionale di contagi, che ha costretto i medici a fare gli straordinari, anche se i numeri rimangono in linea con quelli degli anni passati. Al Niguarda le giornate più critiche sono state quelle tra il 27 e il 29 dicembre e poi ancora il 2 e il 3 gennaio. "L'anno scorso abbiamo avuto il picco dei contagi verso la fine del mese di gennaio", ha spiegato a Fanpage.it il responsabile del centro vaccinale dell'Asst Niguarda, il dottor Maurizio Orso, "quindi ci sono ancora un paio di settimane in cui è possibile vaccinarsi ottenendo risultati". Leggi la notizia su milano.fanpage

Notiziedi_it : Influenza e complicanze, a Milano ospedali presi d’assalto - Italia_Notizie : Influenza e complicanze, a Milano ospedali presi d’assalto - Alien1it : Polmonite, picco di casi a #Milano: può derivare da un’influenza trascurata -