Influencer invia sue foto nuda in cambio di donazioni per gli incendi in Australia: raccoglie quasi un milione di dollari ma Twitter la blocca (Di martedì 7 gennaio 2020) Le foto di lei nuda spedite in privato su Twitter e Instagram in cambio di soldi per aiutare i soccorsi in Australia. Tra le tante celebrità come Pink, Nicole Kidman, Kylie Minogue, che in queste ore si stanno spendendo in prima persona per aiutare la popolazione Australiana flagellata dagli incendi, ecco spuntare Kaylen Ward. Lei si è definita “the naked philanthropist” e la sua generosa iniziativa ha fatto il giro del mondo. Secondo il Guardian la ragazza in nemmeno quattro giorni è riuscita a raccogliere quasi 700mila dollari. L’appello è stato molto semplice. È bastato che la Ward dicesse ai propri follower, più di 33mila, di girarle le ricevute di donazioni, come minimo oltre i dieci dollari, per ricevere in cambio splendidi scatti di lei nuda. “Stavo leggendo tutti i post su Twitter sugli incendi in Australia e temevo davvero che non ci fosse molta copertura mediatica e poche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

