Incidente Tiburtina Valeria, arrestato il 25enne che ubriaco ha travolto e ucciso Sara Sforza (Di martedì 7 gennaio 2020) E' stato arrestato per omicidio stradale il 25enne che ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha travolto e ucciso Sara Sforza lo scorso 2 gennaio sulla Tiburtina Valeria. La vittima, originaria di Aielli, viaggiava in macchina col fidanzato, che è rimasto ferito. L'uomo sarà trasferito in carcere appena verrà dimesso dall'ospedale de L'Aquila, dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Leggi la notizia su fanpage

