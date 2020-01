Incidente nel lago d’Iseo, morto a 50 anni il sub Massimiliano Ruggeri: aperta un’inchiesta (Di martedì 7 gennaio 2020) La procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Massimiliano Ruggeri, 50 anni, vittima di un Incidente subacqueo nel lago d'Iseo nella giornata di domenica 5 gennaio. Il sub era impegnato in un'immersione con altre due persone, che sono riuscite a riemergere e salvarsi. Lascia la moglie e il figlio di dodici anni. Leggi la notizia su milano.fanpage

