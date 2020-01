Incidente Corso Francia | Barbara Palombelli | «Basta ipocrisie Anche io a 16 anni ho

Incidente Roma : a Corso Francia un murale in ricordo di Gaia e Camilla : Incidente Roma: a Corso Francia un murale in ricordo di Gaia e Camilla A Corso Francia, gli amici di Gaia e Camilla, le due 16enni morte nell’Incidente avvenuto lo sCorso 22 dicembre a Roma, hanno realizzato nella serata di domenica 5 gennaio un commovente murale in loro ricordo. Nel disegno, che si trova proprio in prossimità del luogo dove le due ragazze sono state investite e uccise dall’auto guidata da Pietro Genovese (qui il suo ...

Corso Francia - maxiconsulenza dei pm di Roma per ricostruire l’Incidente : Dopo l’interrogatorio di Pietro Genovese proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente che la notte tra il 21 e il 22 dicembre è costato la vita a due sedicenni travolte su Corso Francia. A piazzale Clodio si è svolto un vertice tra inquirenti per procedere alla nomina di consulenti, a cui sarà affidato un mandato di sessanta giorni per completare le verifiche. In primo luogo chi indaga punta ad accertare la velocità a ...

Incidente a Corso Francia - perché potrebbero avere ragione sia Genovese sia le due ragazze : Incidente Roma, quel semaforo giallo sotto indagine Dopo il fatale Incidente a Roma del 22 dicembre, ci sarebbero altri possibili indagati per la morte delle due 16enni Gaia e Camilla: i funzionari responsabili di Roma Mobilità, società partecipata totalmente dal Campidoglio. Il motivo? Il semaforo incriminato su Corso Francia non ha l’arancione, passa direttamente dal verde al rosso. Sono molti i testimoni che in queste due settimane hanno ...

Incidente di Corso Francia - Palombelli : “Anch’io passavo col rosso” : Anche Barbara Palombelli esprime la su opinione in merito all’Incidente di Corso Francia dello sCorso 22 dicembre, nel quale sono tragicamente morte le due 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. La giornalista e conduttrice di Forum ha infatti criticato il clima di ipocrisia che aleggia attorno alle due ragazze, affermando che anche lei quando era giovane, in preda come molti altri agli impeti dell’incoscienza adolescenziale, ...

Incidente Corso Francia - Pietro Genovese oggi davanti al giudice : «Non le ho viste - sono sbucate dal nulla» : «Non le ho viste, sono sbucate dal nulla». sono queste le parole di Pietro Genovese, il ragazzo di 19 anni indagato per la morte delle due 16enni morte a Corso Francia, Gaia e Camilla. Il...