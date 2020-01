Incidente Alto Adige: la 22enne Janine Benecke aveva sconfitto il cancro (Di martedì 7 gennaio 2020) Janine Rita Benecke è tra le 7 vittime del drammatico Incidente avvenuto in Alto Adige domenica 5 gennaio. Con lei sono morti altri 6 ragazzi e con il passare dei giorni stanno venendo a galla le loro storie, aspirazioni e desideri per il futuro. A colpire è soprattutto il passato della 22enne tedesca, che nonostante la sua giovane età aveva già combattuto, e vinto, la battaglia contro il cancro: “Sto bene e sono felice” diceva. Incidente in Alto Adige: chi è Janine La sua vita si è spezzata all’età di 22 anni dopo essere stata investita da un’auto guidata a forte velocità da un giovane al volante sotto l’effetto di alcol. Janine era una studentessa di ingegneria a Bochum, nel nord est della Germania dove giocava anche nella squadra nazionale femminile di football. Era una ragazza sportiva, diligente, tenace e viaggiatrice, così la ricordano gli amici. ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Alto Adige, si aggrava il bilancio delle vittime travolte da un auto in in Valle Aurina. I morti salgono a 7: è de… - notizieit : #Incidente Alto Adige: la 22enne Janine Benecke aveva sconfitto il… - badkiki1 : @AngeloCabr @AnnamTrevale @AlessiaMorani @mariobianchi18 In Alto Adige,l'incidente è avvenuto poco dopo l'una. A Ro… -