Incendio a Milano: evacuata palazzina di 4 piani e un hotel (Di martedì 7 gennaio 2020) Grande paura durante la serata di ieri, lunedì 6 Gennaio 2020, in una palazzina di quattro piani a Milano in via Sirte, nella zona sud della città. Un Incendio ha inghiottito tutto l’ultimo piano della struttura, situata in una corte dove è presente anche l‘hotel Des Etrangers. Sul posto sono tempestivamente intervenuti tre squadre di Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’auto medica e due gazzelle dei Carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e si sono concluse soltanto a notte inoltrata. Per ragioni legate alla sicurezza, i pompieri hanno deciso di evacuare l’intera struttura alberghiera di otto piani e la palazzina di quattro. Quest’ultima risulta inagibile. Al momento non si conoscono le cause esatte che hanno portato all’Incendio. Alcuni testimoni presenti hanno raccontato di aver sentito un botto fortissimo e delle persone ... Leggi la notizia su notizie

enpaonlus : Incendio in casa, il gatto Lampo rianimato e salvato dai pompieri con l'autorespiratore - emergenzavvf : #Milano, spento l'incendio del tetto dell'edificio attiguo all'Hotel Des Etrangers. Inagibile l'appartamento dell'u… - matteosalvinimi : ?????? Accerchiati e assaliti a colpi di bottiglie, mentre cercavano di spegnere un incendio a Milano. Anno nuovo, i s… -