Incendi in Australia: è strage senza fine. Istruzioni per turisti (Di martedì 7 gennaio 2020) Incendi in Australia: la situazione aggiornata. Milioni di animali uccisi. arrestati 180 piromani. Città invase dal fumo. Allerta per i turisti Un Apocalisse. Una strage di animali senza precedenti e milioni di ettari di boschi che sono andati bruciati. E’ doloroso leggere i numeri impietosi che raccontano gli Incendi in Australia ed è straziante vedere … L'articolo Incendi in Australia: è strage senza fine. Istruzioni per turisti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

angelomangiante : In Australia il bilancio è salito a un MILIARDO di animali morti nei roghi. Bruciati 8,4 milioni di ettari di bosc… - SkyTG24 : Incendi Australia, Università Sydney: morti circa 480 mln di animali - Corriere : Australia, oltre 180 persone arrestate per incendio doloso -