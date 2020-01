Incendi Australia, l’immagine virale che ha scatenato il web non è una foto satellitare (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Australia si trova stretta nella morsa di un’intensa stagione degli Incendi da settembre 2019. Ad oggi, 7 gennaio, gli Incendi hanno provocato la morte di almeno 25 persone, una stima di quasi mezzo miliardo di animali morti e oltre 1.700 case distrutte. Come spesso accade nel mondo dei social network, gli utenti condividono foto e video per comunicare la portata del disastro. A volte, però, volutamente o meno, le immagini e le affermazioni che circolano in rete non sono quello che sembrano. Un’immagine è diventata particolarmente virale ed è la mappa che vedete in alto nell’articolo: è una mappa dell’Australia che mostra aree arancioni che dovrebbero rappresentare gli Incendi in corso. La foto è particolarmente impressionante, tanto da suscitare moltissimi commenti sui social. “Una terrificante immagine satellitare dell’Australia”, “Una foto satellitare che parla da sola”, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

