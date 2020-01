Ilva, i giudici del Riesame sull’altoforno 2: “Già adesso i vecchi rischi per i lavoratori sono inesistenti. Coi lavori diminuiranno ancora” (Di martedì 7 gennaio 2020) L’ex Ilva “non deve scontare in questa sede il disastro ambientale per cui è imputato” in altri processi. Non solo: nell’altoforno 2 “ad oggi i rischi trascorsi sono inesistenti”. È quanto hanno affermato i magistrati del Tribunale del Riesame di Taranto che, ribaltando la decisione del giudice di primo grado Francesco Maccagnano, hanno concesso ai commissari straordinari la facoltà d’uso dell’altoforno 2 per un massimo di 14 mesi per ultimare l’automazione dell’ultima prescrizione imposta dalla procura ionica nel 2015, quando l’impianto venne sequestrato a seguito dell’incidente mortale in cui perse la vita Alessandro Morricella. Nelle 21 pagine di motivazioni, depositate contestualmente alla decisione che accoglie integralmente le richieste di Ilva in amministrazione straordinaria, il collegio ha di fatto smontato l’ordinanza con la quale il giudice Maccagnano ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

