Iliad fa felici i suoi clienti e adegua tutte le sue offerte per il nuovo roaming europeo (Di martedì 7 gennaio 2020) Iliad sta inviando ai propri clienti un SMS con cui li informa delle modifiche apportate, invitandoli a visitare il sito Web ufficiale o l'area personale per scoprire tutti i dettagli. L'articolo Iliad fa felici i suoi clienti e adegua tutte le sue offerte per il nuovo roaming europeo proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

paolorm2012 : RT @LucianoRomeo9: Iliad: utenti felici, ora sono disponibili due offerte da 4 e 6 euro - LucianoRomeo9 : Iliad: utenti felici, ora sono disponibili due offerte da 4 e 6 euro - infoitscienza : Iliad: utenti felici, ora sono disponibili due offerte da 4 e 6 euro -