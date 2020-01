Il trailer di Sex Education 2 su Netflix conquista già con nuovi amori, risate e imbarazzi (Di martedì 7 gennaio 2020) Era nell'aria da settimane e finalmente è arrivato: il primo trailer di Sex Education 2, su Netflix dal 17 gennaio, si svela per dare un piccolo assaggio dei nuovi episodi. La dramedy creata da Laurie Nunn è dunque pronta a riportare sugli schermi la complicata vita adolescenziale di Otis Milburn e della sua piccola, grande costellazione di amici, parenti e compagni di scuola. Come le prime immagini della nuova stagione lasciano intendere, intrighi, malintesi e batticuori stanno per raggiungere vette inesplorate. Il primo trailer di Sex Education 2 ricolloca Otis nel turbolento microcosmo della Moordale Secondary. Superato il cliffhanger con cui si è conclusa la prima stagione, il ragazzo sembra ormai del tutto preso dalla nuova relazione con Ola. Sua madre Jean pare invece impegnata in un rocambolesco rapporto con il padre della giovane, Jakob. Ma l'intrecciarsi delle vite di ... Leggi la notizia su optimaitalia

