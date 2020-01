IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 12 al 17 gennaio 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 12 a venerdì 17 gennaio 2020: Matias si trova per caso ad origliare di nascosto una conversazione tra Carmelo e Severo; appena capisce che i due stanno programmando qualcosa di illecito, il ragazzo corre da Irene per informarla del pericolo imminente. D’accordo con Raimundo, Irene parla a Donna Francisca dei sospetti che ha sul conto di Fernando Mesia, ossia l’unica persona ad avere beneficiato della sciagure recenti successe a Puente Viejo. Seppur riluttante, Francisca ascolta la Campuzano e prende in considerazione le sue parole. Dopo essere stato ferito da Fraile, a sua volta ucciso da Fernando, Carmelo ha bisogno continuo di assistenza, motivo per cui Severo e Irene cercano di farsi carico di ogni sua esigenza. Il primo cittadino, tra l’altro, ha ancora dei ricordi molto confusi ... Leggi la notizia su tvsoap

exodusdragons : Il Segreto anticipazioni 7 gennaio 2020: Carmelo viene ferito gravemente! - Notiziedi_it : Il Segreto anticipazioni dal 13 al 19 gennaio 2020: Carmelo ferito, Puente Viejo in pericolo - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Dori e rapisce Maria - #Segreto #anticipazioni: #Fernando -