Il segreto anticipazioni: Carmelo non è morto e potrebbe rivelare la verità su Fernando Mesia (Di martedì 7 gennaio 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Non mancheranno chiaramente, anche in questo 2020, i grandi colpi di scena. E le anticipazioni ci portano proprio a Puente Viejo. Dopo la pausa riprendiamo da dove avevano lasciato con le anticipazioni per la puntata dell’8 gennaio 2020. Fernando Mesia ha fatto il doppio gioco: il sindaco di Belmonte ha ferito Carmelo che però non è ancora morto, approfittando di questa situazione il Mesia a sua volta ha ucciso il sindaco. Ma adesso a chi andrà la colpa? Carmelo non si è ancora ripreso per cui al momento, il solo che sembra sapere quello che realmente è successo, è Fernando Mesia, nelle sue parole la verità? Non è proprio così visto che l’uomo sta tramando contro tutti. Ma torniamo a Puente Viejo dove fervono i preparativi per il battesimo della piccola Belen. Mentre Hipolito e Gracia sognano una festa con i parenti ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

