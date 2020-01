Il San Tommaso attende il Palermo: si giocherà sabato al “De Cicco” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciato il countdown in casa San Tommaso Calcio. I grifoni, nel prossimo turno di Serie D, affronteranno la corazzata Palermo. All’andata i rosanero ebbero la meglio con il risultato di 3-2, ma nonostante tutto il San Tommaso giocò a viso aperto. Il match si giocherà sabato pomeriggio al “De Cicco” di Pratola Serra. Ecco la nota ufficiale del club irpino: “L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica, in via ufficiale, che la partita tra San Tommaso e Palermo valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di Serie D, Girone I: si giocherà sabato 11 gennaio 2020, alle ore 14:30 allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra – si legge nel comunicato – La società ringrazia le autorità preposte che hanno permesso l’anticipo della partita dal giorno 12/01 all’11/01, oltre che l’SSD ... Leggi la notizia su anteprima24

