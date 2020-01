Il ristorante Nco non chiude: la Regione Campania ha stanziato 700mila euro (Di martedì 7 gennaio 2020) Il ristorante Nco, acronimo di Nuova cucina organizzata, nato nel 2007 in un bene confiscato al clan del Casalesi proprio a Casal di Principe, nella provincia di Caserta, non chiuderà. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, annunciando che l'amministrazione ha stanziato 700mila euro affinché il ristorante resti aperto. Leggi la notizia su napoli.fanpage

