Il reveal trailer di Death Stranding ha salvato la band musicale Low Roar dal declino (Di martedì 7 gennaio 2020) Death Stranding è stato annunciato per la prima volta al mondo tramite un enigmatico trailer all'E3 2016, con la traccia "I'll Keep Coming" della band Low Roar. Il trailer, che mostrava un Norman Reedus nudo cullare un bambino su una spiaggia, finì per essere abbastanza indicativo sul gioco finale e sorprendentemente significò anche molto per la band.I Low Roar continuarono a pubblicare diverse canzoni per la colonna sonora di Death Stranding, ma secondo un'intervista, prima che il gioco di Kojima fosse annunciato, la band navigava in cattive acque. Il gruppo stava registrando la sua musica su un laptop, secondo il cantante Ryan Karazija, ed era in una situazione brutta, quando Sony li ha contattati via mail chiedendo di poter usare un loro brano in un trailer."Sony ci ha contattato con una strana e-mail offrendoci una certa quantità di denaro per usare la canzone" dichiara il frontman. ... Leggi la notizia su eurogamer

