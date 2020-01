Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati a Londra | la prima apparizione pubblica

Dove vivono Meghan Markle e il principe Harry : “regno” con 10 stanze : Si chiama Frogmore Cottage ed era una grande e moderna residenza per la servitù di corte dei Windsor, ora è la residenza di Harry e Meghan ma è polemica sui costi per la ristrutturazione che secondo la stampa inglese sono stati eccessivi. Un investimento da 2.8 milioni di euro per una ristrutturazione che deve ancora […] L'articolo Dove vivono Meghan Markle e il Principe Harry: “regno” con 10 stanze proviene da ...

Il principe Harry con Archie nella prima foto del nuovo anno : “Che il 2020 vi porti serenità” : Il nuovo anno è arrivato e, come di consueto, arrivano gli auguri della famiglia reale inglese anche sui social. E quale modo migliore, per il Principe Harry, se non quello di iniziare il 2020 con una foto che ritragga il più bel regalo fattogli dal 2019? Ed ecco, infatti, che il secondogenito di Lady D pubblica una foto con il suo piccolo Archie corredata da un corposo messaggio d’auguri. La prima foto del 2020 prima foto del 2020 ...

In Canada c’è un rifugio da sogno per Meghan Markle e il principe Harry - : Carlo Lanna Fuggita da Londra alla volta del Canada, i tabloid scoprono la villa in cui Meghan Markle sta trascorrendo le sue vacanze ed è un rifugio da sogno Si era parlato di sei settimane di vacanza e di relax e, soprattutto, di sei settimane lontano dai fotografi e impegni di Corte per Meghan Markle e il Principe Harry. Non è avvenuto niente di tutto questo, perché nonostante i depistaggi, il soggiorno lontano da Londra e dalla ...

Meghan Markle e il principe Harry saranno imprenditori : guai a usare il marchio reale senza permesso : Meghan Markle e il Principe Harry, Duchessa e Duca del Sussex, hanno registrato il proprio marchio, "Sussex Royal" per evitare che qualcuno speculi su di loro. I due, infatti, saranno imprenditori di se stessi, mettendo il loro marchio su oltre 100 prodotti (tra abbigliamento e giornali) stando a quanto scritto dal Mirror.Continua a leggere

principe Harry in pericolo - allertata la sicurezza : cosa è successo : Un insider ha raccontato un episodio di pericolo per il Principe Harry e la sua famiglia, per cui è stata allertata la sicurezza. Ecco cosa è successo. pericolo per il Principe Harry e la sua famiglia: cosa è successo Il Principe Harry è uno dei membri della Royal Family più amati in assoluto. Sebbene cerchi di essere schivo e di mantenere la privacy, i fan lo seguono ovunque, mettendo a volte in pericolo la sua famiglia. A protezione di Meghan ...

Royal Family news - Megan Markle e il principe Harry pensano alla maternità surrogata : Meghan Markle e il principe Harry potrebbero voler allargare la famiglia, ma in maniera non tradizionale. Ad annunciare questa ennesima ventata di innovazione e rivoluzione portata da Meghan Markle all’interno della famiglia reale è il sito di informazione britannico Daily Star, secondo cui la coppia sta pensando di ricorrere alla maternità surrogata, come già fatto […] L'articolo Royal Family news, Megan Markle e il principe Harry ...

Il principe Harry si traveste da Babbo Natale : il [VIDEO] è virale : Harry ha scelto di travestirsi da Babbo Natale: il VIDEO è diventato subito virale facendo il giro del web. Ecco cosa dice il marito di Meghan Markle. Dove sono finiti i duchi di Sussex? Da settimane tutti si chiedono dove siano finiti Harry e la moglie Meghan Markle. La coppia ha dichiarato apertamente di subire la pressione mediatica con sofferenza e di sentire la necessità di allontanarsi dagli impegni ufficiali per un po’. Non è stato ...

Il principe Harry come Babbo Natale : «I nostri cari non saranno mai dimenticati» : Meghan Markle, le idee regalo per HarryMeghan Markle, le idee regalo per HarryMeghan Markle, le idee regalo per HarryMeghan Markle, le idee regalo per HarryMeghan Markle, le idee regalo per HarryDove siano Meghan Markle e il principe Harry non è dato sapersi. La coppia è volata in Canada, per trascorrere il Natale lontano dal gossip e dal flash dei fotografi. Ma, quale località abbia scelto per il proprio riposo, Buckingham Palace non ha voluto ...

"Il titolo nobiliare è obsoleto". Tutti contro Meghan Markle e il principe Harry - : Carlo Lanna Ci sarebbe del malcontento tra i residenti del Sussex che sono contro il titolo nobiliare di Meghan Markle e ne chiedono l'abolizione Si abbatte una nuova bufera sulla famiglia reale inglese, in particolare su Meghan Markle e il Principe Harry. Questa volta però le critiche pungenti non arrivano per il comportamento da diva di Meghan o per qualche assurdo litigio con Kate Middleton, a essere sotto accusa è il titolo ...

Paura per Meghan e il principe Harry : “hanno rischiato di morire” : Non si parla d’altro sulle testate giornalistiche inglesi: la duchessa Meghan Markle, ha rischiato di morire. Secondo quanto riportato, la moglie di Harry, era in volo con il principe, lo scorso 26 agosto, quando è stato lanciato un drone accanto al loro jet, che ha messo a rischio le loro vite. Il pilota è riuscito ad evitare una catastrofe, i duchi di ...

