Il primo test drive del prossimo rover marziano (Di martedì 7 gennaio 2020) Un piccolo passo per un rover, un grande balzo per l'umanità: potremmo riassumere così l'ultima performance del robot su ruote che nei prossimi mesi salperà in direzione Marte, nel corso della missione Mars 2020. Il palco è quello della stanza sterile della Spacecraft Assembly Facility, presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa di Pasadena, in California, dov'è nato anche Curiosity. Il rover, nuovo di zecca e fresco dei primi test di resistenza all'ambiente marziano, ha appena superato a pieni voti il suo primo test drive, la prova del nove per il funzionamento del sistema che gli consentirà di scorrazzare sul terreno del Pianeta rosso. Con un certo orgoglio, l'Agenzia americana ce lo fa sapere con questo video. (Credit video: Nasa/Jpl-Caltech)

