Il portiere malato di cancro dice basta: “troppo dolore, mi faccio sedare” [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 7 gennaio 2020) Giovanni Custodero, portiere di calcio a 5 di 27 anni lotta da due anni contro il cancro, adesso ha deciso di dire basta e l’annuncio è arrivato attraverso un messaggio su Facebook, al calciatore era stato diagnosticato un sarcoma osseo, un tumore maligno. “Ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me”, ha scritto il giovane. “Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere”. “Non ho mai fatto il secondo con piacere, ho sempre vissuto male la competizione con gli altri portieri in squadra, ma con Giovanni era diverso. Ero felice. E’ sempre stato un ragazzo solare”, racconta Emanuele Marchese, un ex compagno di squadra. “La notizia della sua malattia ha scioccato tutti, ma spero che il modo in cui l’ha affrontata sia preso ad esempio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

