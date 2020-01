Il nuovo album di Raphael Gualazzi lanciato da Carioca a Sanremo 2020 prima del tour nei teatri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il nuovo album di Raphael Gualazzi arriva dopo Sanremo 2020. L'artista di L'Estate Di John Wayne ha annunciato il titolo della sua canzone in gara nel corso dell'ultima puntata di I Soliti Ignoti dedicata allo speciale della Lotteria Italia, ed è uno dei 24 Big in gara annunciati dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con Carioca Carioca è il titolo del brano con il quale tornerà sul palco del Teatro Ariston dopo il secondo posto ottenuto nel 2014 con il brano Liberi O No e rappresenta una gradito appuntamento con i fan del giovane artista, ancora troppo poco considerato per il grande talento che è stato in grado di dimostrare fino a questo momento. Gli esordi di Raphael Gualazzi Raphael Gualazzi è figlio d'arte e di Velio, che con Ivan Graziani aveva fondato gli Anonima Sound. Studia pianoforte a Pesaro e debutta qualche anno dopo in ... Leggi la notizia su optimaitalia

