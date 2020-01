Il Napoli aspetta Lobotka. E, intanto, può investire 50 milioni di euro per tre giocatori dell’Hellas (Di martedì 7 gennaio 2020) Il grave ritardo in classifica, unito alla concreta possibilità di non disputare il prossimo anno la Champions League, non ferma il calciomercato del Napoli. Da una parte il tentativo di rimettere in piedi la stagione e cercare di avanzare in Champions (negli ottavi c’è il Barcellona), dall’altro la voglia di programmare e puntare sui giovani. Il centrocampo, interessato negli ultimi anni dagli addii di Jorginho e Hamsik su tutti, è il reparto sotto osservazione anche perché la Liga (soprattutto Real e Barcellona) vorrebbe riportare a casa Fabian Ruiz, fischiato nell’ultima dal San Paolo e che gli azzurri valutano circa 80 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f499.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

