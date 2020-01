Il mondo di Sorrentino: il documentario sul regista stasera su Sky! (Di martedì 7 gennaio 2020) Il mondo di Sorrentino, stasera su Sky alle 21:15. un documentario inedito per scoprire i segreti del cinema di Paolo Sorrentino, regista italiano premio Oscar. stasera su Sky Cinema Due arriva il documentario inedito Il mondo di Sorrentino, dedicato al regista premio Oscar in attesa del debutto - il 10 gennaio su Sky e NOW TV - di The New Pope, la serie originale SKY con Jude Law e John Malkovich. Un'occasione imperdibile per scoprire i segreti del cinema di Paolo Sorrentino e per capire come, attraverso i soggetti dei suoi film (reali o immaginari), il regista abbia saputo creare un suo mondo, diventando, per le nuove generazioni, il maggiore rappresentante del cinema italiano contemporaneo. Il doc - prodotto da Movie Da in collaborazione con ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il mondo di Sorrentino: il documentario sul regista stasera su Sky! - RBcasting : #PaoloSorrentino: questa sera su Sky 'Il mondo di Sorrentino'. Un documentario inedito sul regista di #TheNewPope,… - internewsit : Sorrentino: 'Lukaku e Cristiano Ronaldo? Il belga sembra all'Inter da anni' - -