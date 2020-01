Il Ken umano diventa donna: “Dentro mi sono sempre sentita Barbie” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Ken umano diventa Barbie. Cambia ancora Rodrigo Alves, l’uomo che si è sottoposto a decine e decine di costosi e dolori interventi chirurgici per assumere le fattezze di un bambolotto di plastica. Questa volta però il cambiamento sarà radicale, non si tratta semplicemente di alzare uno zigomo o gonfiare un pettorale, Alves vuole diventare una donna e il processo è già iniziato. “È fantastico dire al mondo che sono una ragazza” In un’intervista al Mirror Alves – che solo pochi mesi fa dichiarava di voler rallentare con gli interventi – ha spiegato cosa l’ha spinto verso questa nuova e ulteriore trasformazione: “sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile”. Le settimane passate in clinica, gli interventi continui nel corso degli ... Leggi la notizia su thesocialpost

