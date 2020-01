Il Ken umano diventa Barbie: “Mi sono sempre sentito donna, ora cambierò sesso” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Ken umano diventa Barbie: “Mi sono sempre sentito donna, ora cambierò sesso” Il Ken umano, Rodrigo Alves, diventerà presto Barbie. Dopo aver già affrontato circa 50 interventi chirurgici per assomigliare al bambolotto Ken, ora Rodrigo Alves ha scoperto di sentirsi più simile a Barbie, e abbracciare così la sua vera identità. “sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza”, ha raccontato Rodrigo Alves in diverse interviste. “Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ora il mio corpo si adatta alla mia mente”, ha spiegato al ... Leggi la notizia su tpi

