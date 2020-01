Il guanto di sfida è stato lanciato: Disney+ in Italia da Marzo 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Finalmente abbiamo una data di quello che sarà il più temibile rivale della piattaforma di streaming on demand Netflix, creata dal colosso che risponde al nome di Disney. Disney+, questo è il nome della nuova piattaforma, dopo aver superato il periodo di rodaggio negli Stati Uniti e in Canada, è pronto per approdare sul Vecchio Mondo, in modo portare sui nostri schermi, piccoli e grandi, ben cinque universi differenti, tutti uniti dalla grande famiglia creata da Walt Disney nel 1923 e che si è ampliata esponenzialmente nei suoi 97 anni di vita: Universo Disney: Topolino, Paperino e tutti i beniamini della nostra infanzia torneranno, sia con le serie televisive, sia con serie inedite che con tutti i film del Disneyverse Pixar: Toy Story; A Bug’s Life, Monsters’ and Co saranno presenti sulla piattaforma Marvel:il meraviglioso mondo di Stan Lee e Jack Kirby prende nuova linfa ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

