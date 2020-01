Il Giappone ordina l’arresto della moglie di Ghosn. E la storia dell’imprenditore potrebbe diventare un film Netflix (Di martedì 7 gennaio 2020) La storia della vita di Carlos Ghosn potrebbe diventare un film Netflix. Intanto le autorità del Giappone hanno diramato un mandato di arresto per la moglie dell’ex numero uno della Nissan. In arrivo un film Netflix sulla vita di Carlos Ghosn? Continua a tenere banco il clamoroso caso dell’ex numero uno della Nissan, con il pubblico ministero di Tokyo che ha emesso un mandato di arresto per la moglie del manager. La donna, stando alle indiscrezioni emerse, avrebbe pianificato, architettato e messo a punto la fuga del marito dal Giappone al Libano, dove l’ex numero uno di Nissan ha trovato rifugio. Intanto continuano a inseguirsi le voci secondo cui l’ex numero uno della Nissan avrebbe un accordo con Netflix per la produzione di un film sulla sua vita. Mancano al momento conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma dovrebbe essere solo questione ... Leggi la notizia su newsmondo

